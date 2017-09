FIRENZE – A1 chiusa in entrambe le direzione in zona Firenze, tra Incisa Reggello e Firenze Sud, a causa dell’incendio di un mezzo pesante che trasportava batterie usate. Lo rende noto Autostrade per l’Italia spiegando che non risultano feriti.

La chiusura è stata disposta intorno alle 18.20 e “al momento – spiega sempre Autostrade – si registrano circa cinque chilometri di coda in direzione di Roma e un chilometro di coda in direzione di Firenze. Inoltre si registrano due chilometri di coda sulle uscite obbligatorie di Incisa Reggello e Firenze Impruneta”.

Sul posto oltre ai vigili del fuoco intervenuti la polstrada, il personale della Direzione 4/o Tronco di Firenze e i soccorsi meccanici. Autostrade consiglia, per chi è diretto verso Roma, “di uscire a Firenze Impruneta, percorrere il raccordo Siena-Bettolle SS326 e rientrare in autostrada a Valdichiana; viceversa per chi è diretto verso Firenze”.