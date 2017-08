SENIGALLIA – Incidente sulla Autostrada A14 nella prima mattinata del 4 agosto. Erano circa le 8.00, quando per cause ancora da chiarire, un’auto trainante una roulotte e un furgone si sono urtate violentemente. E’ successo all’altezza del Km 191, tra i caselli di Senigallia e Marotta.

Almeno quattro le persone rimaste ferite: sul posto il personale sanitario del 118 ed i Vigili del Fuoco che hanno provveduto alla messa in sicurezza del tratto. L’autostrada è rimasta chiusa per circa un’ora per poi riaprire parzialmente al traffico.