ALESSANDRIA – Un Tir va in fiamme sulla A26, in direzione Alessandria. E ora il traffico è bloccato e si registrano code per quattro chilometri. L’episodio è avvenuto sulla corsia di emergenza tra lo stabilimento Saiwa e lo svincolo per la A7, tra Capriata e Predosa.

Le fiamme sono alte e alcune lingue di fuoco si sono allargate anche alla prima e seconda corsia. Sulla zona si è levata una colonna di fumo nero. Una pattuglia della polizia stradale di Ovada è già sul posto, con vigili del fuoco e personale di Autostrade.

In base alle prime informazioni si tratterebbe di un problema tecnico, non risultano altri veicoli coinvolti: illeso il conducente del camion, che trasportava cucine ed è stato completamente distrutto.