TRIESTE – E’ morto all’ospedale di Udine il motociclista coinvolto nell’incidente avvenuto nel primo pomeriggio sulla corsia di sorpasso dell’A4 Trieste-Venezia, circa un chilometro prima dell’uscita di San Giorgio di Nogaro.

Si tratta di un cittadino sloveno, apparso già in gravissime condizioni dopo l’incidente, e per questo trasportato in elicottero dal personale del 118. Sono in via di risoluzione le code che si erano formate sul tratto autostradale, bloccato per i soccorsi.