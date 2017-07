PESCARA – Diversi involucri di droga sono stati trovati sulle spiagge di Montesilvano (Pescara), Francavilla al mare (Chieti) e Silvi (Teramo). Il quantitativo di stupefacente, scrive il Mattino, al momento, supera i 100 chilogrammi, ma non è escluso il mare possa spingere a riva altri pacchi.

A Francavilla sono due gli involucri trovati, a distanza di circa mezzo chilometro l’uno dall’altro. Il primo è stato notato da alcuni carabinieri liberi dal servizio, il secondo dai bagnanti. Complessivamente contengono 70 chilogrammi di marijuana. Il valore, secondo le prime stime, è di circa 350 mila euro.

A Montesilvano, nella notte, un vigilantes ha notato un involucro nero ed ha lanciato l’allarme. Dentro c’erano 20

chilogrammi di marijuana e circa tre di hashish.

Ritrovamento analogo a Silvi, dove i carabinieri sono intervenuti in spiaggia dopo che i bagnanti hanno segnalato la presenza di un grosso involucro.

Sui ritrovamenti sono in corso le indagini. In base alle prime ipotesi gli involucri potrebbero essere stati attaccati ad una boa per poi essere trasportati altrove, ma l’appiglio, a causa del mare mosso, potrebbe aver ceduto. Altra possibilità è che un’imbarcazione, magari proveniente dall’Est Europa, abbia perso il carico, sempre per il mare agitato.