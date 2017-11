PESCARA – Allerta meteo in Abruzzo: la pioggia che sta cadendo da oltre 24 ore sta creando problemi sulla costa al confine fra le province di Pescara e Teramo. Qualche disagio fra Silvi (Teramo) e Pineto (Teramo) dove la Nazionale Adriatica Ss 16 risulta allagata in alcuni tratti, con i marciapiedi inaccessibili e il traffico rallentato. Chiusi alcuni sottopassi. Il mare in burrasca sta creando poi danni al tratto di spiaggia completamente invaso dalle acque.

Già da ieri sera è massima sorveglianza per tutti i corsi d’acqua, e in particolare per i fiumi Pescara, Saline e Piomba che hanno visto salire notevolmente in nottata la portata delle acque. Scuole chiuse in quasi tutti i comuni della costa. Diversi comuni hanno attivato i Centri operativi comunali (Coc). In particolare per quanto riguarda il fiume Pescara, la situazione al momento è tranquilla. Il corso d’acqua è rientrato negli argini da cui era uscito ma senza causare particolari problemi. Si registrano danni ad alcune barche.

Il sito Abruzzo Web fa l’elenco delle scuole chiuse nella regione:

Pescara, Chieti, Teramo, Montesilvano (Pescara), Spoltore (Pescara), Città Sant’Angelo (Pescara), Penne (Pescara), Giulianova (Teramo), Roseto (Teramo), Farindola (Chieti), San Giovanni Teatino (Chieti), Torre de’ Passeri Pescara), Fossacesia Marina (Chieti), dove è stata chiusa la scuola materna e Castiglione Messer Raimondo.

Antonella Petris su Meteoweb dà informazioni anche sui numeri da contattare durante l’emergenza: