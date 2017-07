ROMA – Acqua Roma: i piani per evitare il razionamento. In attesa che a agosto la città si svuoti. “L’ipotesi di 8 ore di sospensione di acqua a Roma avanzata da Acea ci sembra francamente spropositata e sospetta. Ancora ieri i dirigenti parlavano di captazione irrilevante dal Lago Bracciano oggi questo ‘irrilevante’ diventa una minaccia inaccettabile per centinaia di migliaia di cittadini”: è in questo passaggio espresso in una nota , dal segretario Regionale Pd Lazio Fabio Melilli il cuore della polemica tra Pd e Cinque Stelle sull’emergenza idrica romana ed è da qui che passano le soluzioni per evitare appunto il razionamento minacciato da Acea da venerdì prossimo.

Agosto è alle porte e con la città parzialmente svuotata e facendo gli scongiuri che la pioggia finalmente arrivi, il razionamento nei piani della Regione è assolutamente da considerare sproporzionato (solo l’8% dell’acqua romana arriva da Bracciano). Si può compensare Bracciano sfruttando al limite gli altri invasi.