Acqua Sant’Anna, bottiglie puzzano: Auchan invita a restituirle

ROMA – Un lotto di acqua Sant’Anna è stato ritirato dalla catena di supermercati Auchan perché a quanto pare le bottiglie emanavano una strana puzza.

Il sito della catena francese ha pubblicato il numero del lotto “incriminato” L7012NOH.

E ha aggiunto questo messaggio:

Il lotto in questione – spiega una scheda presente nella sezione ‘Recupero prodotti’ del sito internet di Auchan – è L7012NOH, con scadenza gennaio 2019. La ragione del richiamo delle confezioni di Acqua Sant’Anna in questione riguarda la “possibile alterazione organolettica (odore anomalo per eventuale presenza di tracce di H2O2/CH3COOH)” del prodotto.

Auchan pertanto invita i suoi clienti “a restituire al punto di vendita eventuale merce acquistata non ancora consumata”.