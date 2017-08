TRENTO – Due persone sono morte e sette sono rimaste ferite in un incidente in montagna avvenuto nel Trentino nordoccidentale, sulla catena montuosa dell’Adamello. L’incidente è avvenuto poco dopo le 9.30 e i soccorritori sono ancora al lavoro. Sul posto il 118 con quattro elicotteri e altri mezzi di servizio. Secondo le prime informazioni si tratta di alpinisti che erano in cordata. A collaborare con l’elisoccorso del Trentino per il recupero degli alpinisti caduti sul ghiacciaio è al lavoro anche l’Aiut Alpin dell’Alto Adige e uno dei tre feriti più gravi è stato trasportato all’ospedale di Bolzano. Due sarebbero in condizioni difficili.

Sono entrambi bresciani i due escursionisti morti. Solo ieri un altro bresciano, l’imprenditore 51enne Marcello Rosa, è morto travolto dai massi sulla parete sud del Gavia, in Valtellina.

Gli interventi di soccorso si sono chiusi dopo le 13.30. Le due vittime sono state trasportate nella camera mortuaria nella vicina Vermiglio. I sette feriti sono uno all’ospedale San Maurizio di Bolzano, due agli Spedali civili di Brescia e gli altri al Santa Chiara di Trento. Tre risultano gravi. Gli alpinisti, che erano attrezzati in modo adeguato ed erano suddivisi in tre cordate, stavano salendo, partiti dal rifugio Denza. La caduta è iniziata dalla cordata più in alto, travolgendo le altre due e portando tutti a scivolare sul ghiacciaio.

Aggiunge Repubblica che gli otto sono precipitati