Ahlam El Brinis: “Prof di mio fratello di 14 anni mi ha chiamato cagna davanti a lui”

PADOVA – “Che cagna!”. La professoressa offende la miss in classe, davanti al suo fratellino di 14 anni. La modella e ballerina padovana Ahlam El Brinis, originaria del Marocco, fin da piccolissima residente in Italia e cittadina italiana, attraverso il suo profilo Facebook, denuncia pubblicamente un episodio che l’ha molto ferita, perché coinvolge appunto anche il fratello quattordicenne che frequenta il primo anno in un istituto superiore della città.

Come racconta Il Gazzettino, dopo aver superato l’ostacolo di minacce e critiche subite da quei musulmani che non volevano che lei continuasse a sfilare, a maggior ragione sotto le telecamere e lungo le passerelle di Miss Italia, la miss si trova di fronte ad un nuovo episodio di certo poco gratificante.

“Mia mamma e il suo compagno hanno avuto un incontro con il dirigente scolastico ed il docente – spiega Ahlam – Il professore ha parlato di errore di comprensione degli studenti e che lui ha detto che cara, ma sono stati in tanti che hanno sentito l’altra parola. Non fosse così mio fratello, ragazzo molto sensibile, non me lo avrebbe riferito e non si sarebbero stupiti anche gli altri compagni di classe”.