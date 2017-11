TERTENIA (OGLIASTRA) – Diagnosticava dei tumori che non c’erano per poi fingere di curarli grazie agli ultrasuoni: questa l’accusa nei confronti di Alba Veronica Puddu, medico di Tertenia, nell’Ogliastra.

La dottoressa è stata al centro di un servizio del Le Iene, che sono intervenute dopo che il caso era stato segnalato più volte alla Asl di Lanusei a partire dal 2015, spiega Giusy Ferreli su La Nuova Sardegna:

Con una telecamera nascosta, l’inviato de Le Iene Silvio Schembri ha ripreso una visita ecografica effettuata dalla dottoressa estetica Puddu, 48 anni.

Il paziente, che in realtà sta benissimo, si è visto diagnosticare dalla dottoressa, solo attraverso quella semplice ecografia, ben due tumori: uno al pancreas e l’altro al fegato.

Scrive La Nuova Sardegna:

“Vedi questi buchettini? Hai un tumore al pancreas e ce li hai anche al fegato”. E, fatti i debiti scongiuri, Schembri ha chiesto consigli per la cura. Il rimedio? L’utilizzo degli ultrasuoni come terapia per risolvere i gravi (e inventati di sana pianta) problemi di salute. Un suggerimento non validato dai protocolli medici e inadeguato rispetto a quanto prevede la medicina ufficiale per ciò che riguarda il trattamento delle patologie tumorali.