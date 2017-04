MILANO – Alberto Stasi si trova in carcere a Milano per scontare la condanna a 16 anni per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi a Garlasco. A dividere la cella con lui nel carcere di Bollate ci sarà un detenuto “famoso”: il broker Alexander Boettcher, condannato per le aggressioni con l’acido insieme alla ex amante Martina Levato.

Stasi è detenuto dal 12 dicembre del 2015 nel ‘carcere modello’ di Bollate dove si è consegnato dopo la condanna definitiva per il caso di Garlasco. L’ex bocconiano Alberto Stasi sta studiando per prendere una seconda laurea in Legge dopo quella in Economia.

Boettcher, invece, dopo essere stato detenuto a San Vittore (l’arresto è del 28 dicembre del 2014) è stato trasferito qualche mese fa a Bollate e da non molto condivide la stessa cella con Stasi. Boettcher è stato condannato a 14 anni in appello per il blitz contro Pietro Barbini e a 23 anni in primo grado per le altre aggressioni (l’appello è fissato per il 4 maggio).