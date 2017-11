MILANO – Una donna ha minacciato su Facebook Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi. Stasi spiega che la donna fa parte del gruppo Facebook “Delitto di Garlasco, chiediamo giustizia per Chiara Poggi” ed era ossessionata da lui, tanto da arrivare a minacciarlo e ad andarlo a cercare in un parcheggio. Ora Maria Grazia Montani, la donna, è stata indagata con le accuse di diffamazione e minaccia aggravate.

Per la prima volta Stasi torna in tribunale dopo la condanna definitiva, ma stavolta come testimone, scrive Franco Grilli sul quotidiano Il Giornale. L’episodio di minacce subito da Stasi risale al settembre 2013, quando la Montani lo avvicinò in un parcheggio a Milano: