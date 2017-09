COMO – Due persone sono rimaste ustionate, una donna in modo grave, in un’esplosione avvenuta nella notte tra mercoledì e giovedì in un’abitazione di Albiolo (Como). Dai primi accertamenti la casa si sarebbe saturata di gas gpl a causa del malfunzionamento di un fornelletto ed è bastata una scintilla per provocare la deflagrazione. Nell’appartamento vive una coppia: la donna, 47 anni, è stata trasportata in elicottero nel reparto Grandi ustionati dell’ospedale di Niguarda di Milano mentre il convivente è stato ricoverato a Varese, ed è in condizioni meno gravi.