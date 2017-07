Rivignano, febbre improvvisa e altissima: Aleksio Meret muore a 26 anni

UDINE – Una febbre altissima e improvvisa gli è stata fatale. Aleksio Meret, 26 anni, residente a Flambruzzo, frazione del comune di Rivignano (Udine) è morto all’ospedale di Latisana. Si era sentito male domenica sera e lunedì era stato necessario il ricovero d’urgenza, visto il peggioramento delle sue condizioni.

Nonostante le cure ricevute, scrive il Gazzettino, Aleksio non ce l’ha fatta e si è spento nella notte tra mercoledì e giovedì. E’ stata disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso.