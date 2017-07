Alessandra Avella, 32 anni, muore di infarto di ritorno dal viaggio di nozze

ROMA – Tornava dal viaggio di nozze alle Mauritius Alessandra Avella, 32 anni, morta per un malore mentre da Malpensa stava tornando col marito in macchina a Napoli. La donna si è sentita male in autostrada, sulla A1, all’altezza di Ponzano. Persa conoscenza, il marito ha subito chiamato i soccorsi.

Viene bloccato il traffico sulla A1, tra Ponzano Romano e la barriera di Roma Nord, per consentire all’eliambulanza di atterrare. Nel frattempo arriva un’ambulanza, ma la donna muore nel tragitto verso l’ospedale Sant’Andrea per arresto cardiaco. La circolazione sulla A1 è rimasta per qualche tempo completamente bloccata, lunghe code di auto.