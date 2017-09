NAPOLI – Gli amici su Facebook ricordano Alessandra Madonna, la ragazza morta in ospedale dopo essersi aggrappata alla portiera dell’ex al termine di un chiarimento finito male. Una grande passione per il ballo, un viaggio recente all’estero. Sui social gli amici la ricordano così: “Continua a danzare anche da lassù”. Centinaia i messaggi di lutto pubblicati in poche ore sulla bacheca Facebook della giovane.

La mamma della ragazza, dopo aver saputo della sua morte. ha tentato il suicidio.

I due, Alessandra Madonna e Giuseppe Varriale, si erano lasciati un anno fa, e, secondo quanto dice il ragazzo, lei lo aveva importunato più volte per tornare assieme e aveva importunato anche un’altra ragazza con cui lui aveva avuto una breve relazione sentimentale. Ieri notte, l’ennesima discussione.

Intanto i carabinieri della stazione di Mugnano hanno arrestato il 24enne, del posto ed incensurato. Il veicolo è stato sequestrato. Il giovane, apparso evidentemente sotto choc per quanto accaduto, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della decisione dell’autorità giudiziaria.