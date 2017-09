L’AQUILA – Alessandro Panaccio, 26enne di Montesilvano, è morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di lunedì vicino Malaga, in Spagna, dove viveva per lavoro. Alessandro Panaccio viaggiava a bordo di una moto guidata da un amico. Il mezzo sarebbe stato tamponato da un’automobile. Il ragazzo è morto sul colpo.

Ferito gravemente il conducente della moto, uno spagnolo di circa 40 anni, attualmente in coma in ospedale.