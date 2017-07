Alessio Atzori, dj si tuffa per salvare l’amica: disperso

ORISTANO – Continuano le ricerche di Alessio Atzori, il dj che si è tuffato per salvare un’amica nel mare di Tresnuraghes (Oristano) sabato scorso. Le ricerche, riprese all’alba, sono andate avanti per tutta la giornata con un imponente schieramento di mezzi e di uomini.

Secondo gli accertamenti condotti dalla Guardia Costiera di Bosa, l’uomo si era gettato in mare nonostante l’ora tarda (erano già le 21) e il mare mosso per soccorrere una ragazza straniera che era stata trascinata in acqua da una ondata più forte delle altre. La giovane poi era riuscita a tornare a terra con i propri mezzi ed è stata proprio lei la prima a dare l’allarme quando si è resa conto che il suo amico era scomparso in mare.