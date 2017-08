ROMA – Alfonso Funelli, 41 anni residente a Roma ma di origini campane, è morto ieri pomeriggio dopo un incidente mortale all’incrocio tra via di Malafede e via Marcello Mastroianni, tra Casal Bernocchi ed Acilia. L’auto è andata sbattere prima contro un palo della luce, per poi finire la sua corsa contro un muro. Alfonso Funelli lascia la compagna e i figli piccoli.

Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 che ha trasporta d’urgenza l’uomo all’ospedale Sant’Eugenio, dove purtroppo i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.