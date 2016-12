Alfonso Papa (Pdl) condannato: 4 anni e 6 mesi per induzione a concussione

NAPOLI – L’ex parlamentare del Pdl Alfonso Papa è stato condannato a quattro anni e sei mesi di reclusione per induzione alla concussione.La sentenza è stata emessa dalla prima sezione del Tribunale di Napoli.

Il Tribunale ha dichiarato prescritti alcuni reati ed ha assolto Papa da alcuni capi di imputazione. L’imputato è stato condannato per due episodi di concussione per induzione ed uno di istigazione alla corruzione.

Prescrizione invece per rivelazione di segreto e assoluzione per altri capi di imputazione. Il Tribunale ha disposto l’interdizione per cinque anni dai pubblici uffici. Il pm Henry John Woodcock e Celeste Carrano avevano chiesto otto anni di reclusione. Papa avrebbe chiesto ed ottenuto da imprenditori regali e somme di denaro in cambio di informazioni su indagini a loro carico in alcuni cosi promettendo favori processuali..