ROMA – Nando Broglio rimase tre giorni vicino al pozzo di Vermicino per soccorrere il piccolo Alfredo Rampi, il bimbo inghiottito nel giugno 1981. Tre giorni e tre notti in cui il vigile del fuoco è rimasto vicino ad Alfredino e ha parlato con lui. Ora il pompiere-eroe è morto a 77 anni in una clinica sulla Tiburtina, dove era ricoverato da quando soffriva di Alzheimer.

Lorenzo De Cicco sul Messaggero scrive che proprio Broglio nella notte tra il 10 e l’11 giugno di 36 anni fa era in servizio al gruppo del Tuscolano, quando venne chiamato dalla sala operativa per andare a Vermicino: