RAPOLANO TERME (SIENA) – Incidente mortale a Rapolano Terme (Siena), in una zona impervia in località Armaiolo. Alfredo Bianchi è morto cadendo in un burrone, sbalzato dal quad che aveva noleggiato insieme ad alcuni amici per un’escursione nei pressi di Rapolano Terme. L’uomo, di Camucia in provincia di Arezzo, ha perso la vita dopo un volo di circa 15 metri, perdendo il controllo del mezzo.

L’incidente, riporta Il Tirreno, c’è stato durante una manovra su un sentiero sterrato. Insieme a lui è rimasto ferito il passeggero del mezzo, che ha riportato un trauma toracico. Trasportato all’ospedale Le Scotte di Siena non sarebbe in pericolo di vita. A dare l’allarme, intorno alle 17 di sabato, sono stati i compagni di escursione che precedevano il mezzo dei due uomini. Il corpo, finito in un dirupo, è stato recuperato dai vigili del fuoco dopo circa tre ore e poi portato all’obitorio di Siena. Accertamenti sulla dinamica dell’incidente sono in corso.