ALGHERO – Avrebbe coperto di feci il volto dell’anziano, malato e inerme, che le era stato affidato. Con questa accusa una donna di 63 anni, badante sarda di un invalido di 90 anni, allettato per via delle conseguenze di un ictus, è stata denunciata dai familiari dell’uomo per maltrattamenti.

La donna, originaria di Osilo (Sassari) ma residente ad Alghero, avrebbe cosparso di feci il volto dell’uomo, che non si trovava nelle condizioni di potersi difendere. L‘anziano ha però gridato, attirando le attenzioni della moglie, un’ex insegnante di 80 anni che si trovava nella stanza accanto, e della figlia di 43 anni, che si trovava nel suo appartamento, al piano superiore di una elegante palazzina in una zona residenziale, non lontano dal lungomare Dante.

Colta sul fatto, la badante non ha mostrato il minimo segnale di pentimento. Dopo l’intervento di una volante del commissariato di polizia, la donna è stata licenziata in tronco e allontanata dall’appartamento dei due anziani coniugi. Poco dopo le due donne hanno presentato denuncia, rivelando che non si tratterebbe del primo episodio di maltrattamenti: alcune settimane fa l’uomo è stato legato al letto mani e piedi.