ROMA – Alice Grassi, ex Miss Padania 2003: disposto ospedale psichiatrico. Il gip del tribunale di Brescia ha disposto il ricovero in ospedale psichiatrico per Alice Grassi, Miss Padania nel 2003, arrestata a marzo scorso per stalking nei confronti dell’ex fidanzato. Lei non ci sta: “non sono pazza” dice. Lo riporta oggi il Giornale di Brescia.

“Alice Grassi va ricoverata in Rems” ha ordinato il gip Paolo Mainardi dopo che il consulente della Procura ha stabilito che l’ex miss, 32 anni, “ha una dipendenza da alcol e droga”. Ha trascorso quattro degli ultimi cinque mesi in carcere a Verziano dopo l’arresto del 28 marzo scorso, quando effetto di alcol e cocaina si era scagliata contro l’ex fidanzato minacciato con un cavatappi. Lo aveva già fatto un anno prima con un altro uomo.

Per il perito della difesa i problemi dell’ex Miss Padania sono indotti dall’alcol e “la struttura psichiatrica non è adeguata”. “Sono pronta a fare qualsiasi percorso di disintossicazione, ma non sono psichiatrica e non merito di finire in una struttura così”. Il suo avvocato Patrizia Scalvi è pronta a chiedere la revoca della misura di sicurezza disposta dal gip.