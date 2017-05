ROMA – Alitalia, un pilota su 5 si offre alla concorrenza. Il video: “I nostri sacrifici”. Il futuro si prospetta gramo per i 1500 piloti dell’Alitalia, minacciati da nuovi tagli retributivi su stipendi già sotto la media delle altre compagnie. I sindacati di piloti hostess hanno interrotto qualsiasi trattativa. I piloti hanno commissionato anche un video per raccontare sacrifici e professionalità e magari demolire più di un luogo comune. Il video è diventato subito virale (clicca qui per vederlo).

La notizia più allarmante, per la compagnia vista la reputazione di cui ancora gode nel mondo la scuola italiana, l’ha fornita Repubblica: almeno 350 piloti, circa un 20%, sta cercando di ricollocarsi altrove. Per le hostess, invece, richiesta della compagnia irricevibile: dovrebbero pulire le toilette alla fine del viaggio, surrogando il servizio degli inservienti.