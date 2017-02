Allarme bomba al tribunale di Ivrea: aule sgomberate

IVREA – Una telefonata anonima ha annunciato la presenza di una bomba all’interno del tribunale di Ivrea la mattina del 3 febbraio. Gli artificieri sono stati allertati e subito sono scattati i controlli da parte di polizia e carabinieri.

La telefonata è arrivata alla redazione della Sentinella del Canavese, con una voce ha annunciato la presenza di un ordigno. Poco dopo l’allarme i gruppi cinofili allertati sono arrivati sul posto e hanno iniziato a controllare aula per aula il tribunale di Ivrea. Le autorità non hanno sgomberato l’intero stabile, ma un’aula alla volta nel corso dei controlli e hanno fatto uscire le persone interessate. L’accesso alla struttura è stato temporaneamente bloccato in attesa che venga scongiurata la presenza dell’ordigno.