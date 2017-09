LIVORNO – Nuovo allerta meteo a Livorno: il sindaco, Filippo Nogarin, chiude le scuole. Le previsioni meteo per la Toscana, che già dopo il violento nubifragio abbattutosi domenica su Livorno, ipotizzavano possibili nuove piogge nel fine settimana, sono state confermate. E così la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso una nuova allerta arancione per un peggioramento consistente, fin dalla tarda serata di venerdì, con rovesci e temporali sparsi, almeno fino a sabato mattina, su gran parte della regione, provincia di Livorno compresa.

Dopo le polemiche seguite all‘alluvione, ma anche in considerazione di un territorio che ancora ha evidenti tutte o quasi le ferite del nubifragio che ha causato 8 vittime, questa volta il sindaco ha deciso di chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Del resto lo stesso presidente della Toscana, Enrico Rossi, che aspetta, “presto”, la nomina a “commissario post-alluvione” da parte del Consiglio dei ministri, ha voluto annunciare direttamente la nuova allerta, spiegando che ora, quando il codice è arancione o rosso, sarà la Regione a informare la popolazione, “senza naturalmente sostituirci in alcun modo alla responsabilità dei sistemi locali di protezione civile. I codici – ha precisato – non si discutono, ma si rispettano applicando comportamenti adeguati perché questi codici sono stati decisi a livello nazionale e sono uguali per tutti”.

SCUOLE CHIUSE – Nogarin non è l’unico sindaco ad aver deciso la chiusura delle scuole: in provincia di Livorno anche il primo cittadino di Collesalvetti ha preso la stessa decisione così come i sindaci di Grosseto e di altri 5 comuni della Maremma (Pitigliano, Sorano, Manciano, Capalbio e Orbetello) dove spesso i nubifragi hanno creato problemi soprattutto alla viabilità.

A Livorno, però, Nogarin è andato oltre: sacchetti di sabbia sono stati distribuiti alla popolazione mentre tutti i torrenti verranno monitorati con pattuglie della polizia municipale e della protezione civile, e saranno posizionate idrovore in alcuni punti strategici.

Rinviata, per il maltempo la cerimonia per la commemorazione di un livornese illustre come l’ex presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Il meteo, dopo le piogge previste dalla mezzanotte e fino alla mattinata di sabato, dovrebbe migliorare nel pomeriggio per poi avere un nuovo peggioramento in serata fino a domenica mattina. La situazione sarà seguita ora per ora anche dalla Protezione civile regionale. Una allerta che, sulla carta, non dovrebbe cogliere impreparato nessuno.