NAPOLI – Il vulcano dei Campi Flegrei è a rischio eruzione e l’allerta resta gialla, ma gli scienziati rassicurano: “Siamo tranquilli”. L’Osservatorio Vesuviano che monitora i vulcani del Vesuvio e dei Campi Flegrei ha spiegato che nell’ultima settimana l’attività vulcanica è rallentata e che al momento non desta preoccupazione negli studiosi.

Oscar De Simone sul quotidiano Il Mattino riporta le parole di Francesca Bianco, la direttrice dell’Osservatorio Vesuviano, che dopo la recente scossa di magnitudo 2.5 registrata nella zona ha rassicurato la popolazione:

“Il Vesuvio, così come i Campi Flegrei sono costantemente monitorati e al momento non c’è niente che desti preoccupazione in noi studiosi. Non è cambiato nulla anzi quello a cui stiamo assistendo proprio nelle ultime settimane è un rallentamento dei fenomeni. Negli ultimi sette giorni non ci sono stati terremoti in quella zona e la deformazione del suolo ormai è ferma da tempo. Il livello di attenzione è quello giallo e neanche il rialzamento del suolo – 45cm di sollevamento in dieci anni – ci preoccupa più di tanto. I dati in nostro possesso ci testimoniano dell’attività vulcanica ma non sono tali da creare alcun genere di allarmismo. Attualmente quindi, possiamo dire a tutti di restare sereni”.