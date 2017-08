TRENTO – Un bus è finito fuori strada in Alta Val di Non, in Trentino, il 4 agosto. L’autista è morto sul colpo, mentre i 30 passeggeri a bordo sono rimasti feriti. A causare l’incidente un guasto improvviso ai freni del mezzo, che trasportava turisti in arrivo dalla Repubblica Ceca.

Secondo una prima ricostruzione, il mezzo stava scendendo dal passo della Mendola quando l’autista, accortosi del guasto, ha tentato una manovra disperata per evitare danni maggiori ai passeggeri ed è riuscito a far finire la corsa del pullman sul dosso di un prato.

Nell’impatto l’uomo, Karel Struzka, di 55 anni di Pavlikov, è stato sbalzato dal mezzo ed è morto sul colpo. Nessuno dei turisti, trasportati nei vari ospedali della regione, è rimasto ferito in modo grave. La comitiva ceca era in vacanza in un albergo dell’alta Val di Non.