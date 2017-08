TRENTO – Un autobus con a bordo turisti della Repubblica Ceca è uscito di strada in Alta Val di Non, in Trentino, tra i paesi di Cavareno e Sarnonico: almeno uno degli occupanti è morto, forse l’autista, ed altri sono rimasti feriti.

Il pullman che stava percorrendo un tratto in discesa, per cause in corso di accertamento all’altezza di una curva é uscito di strada rovesciandosi su un fianco e finendo in un prato. Sul mezzo pare viaggiassero una trentina di turisti. Sul posto sono intervenuti tre elicotteri di Trentino Emergenza ed alcune ambulanze assieme ai Vigili del fuoco volontari dell’Alta Val di Non. Al momento sono una quindicina le persone che risultano ricoverate negli ospedali di Cles e Trento.