Amerigo Iannacone morto a Venafro investito da auto

VENAFRO – Amerigo Iannacone è stato investito da un’auto davanti all’ospedale, mentre stava andando al bar: così è morto il poeta, scrittore, editore e fondatore della rivista letteraria ‘Foglio Volante‘, 67 anni di Venafro (Isernia).

Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, Iannacone si stava recando in un bar, nei pressi dell’ospedale ‘Santissimo Rosario’, dove abitualmente faceva colazione, quando è stato investito da una Alfa 156 condotta da un 80enne di Venafro: l’uomo si è fermato per prestare i primi soccorsi, ma lo scrittore era già morto. La strada, Casilina 6 Dir, è bloccata per i rilievi dei carabinieri. “Una persona che ha lavorato per la cultura – così lo ha ricordato il sindaco di Venafro, Antonio Sorbo -. Con lui stavamo realizzando alcune iniziative per l’estate venafrana. Una grande perdita per la nostra città”.

Aggiunge Marco Fusco sul Quotidiano del Molise: