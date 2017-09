Ancona, rapporto in auto alle 8 del mattino accanto alla pista ciclabile di Osimo

ANCONA – Una mamma, mentre passeggiava sul lungofiume di Osimo, ha notato due ragazzi che facevano s***o in macchina alle 8 di mattina. Accanto alla pista ciclabile. Così su Facebook, la donna, ha deciso di denunciare l’episodio: “E’ normale quello che ho visto alle 8 di mattina?”. Così l’associazione “Amici della pista ciclabile di Campocavallo” si è riunita con il sindaco per discutere l’accaduto. “Evitiamo che la pista diventi terra di nessuno, segnalate e camminate con il cellulare” dicono i membri dell’associazione.

Qualcuno però, per fortuna, ha anche scherzato su sulla vicenda inneggiando all’amore.