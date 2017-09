ROMA – Andrea Bocelli si è ferito cadendo da cavallo nella sua tenuta a Lajatico (Pisa).

Sul posto, oltre all’automedica del 118 è arrivato anche l’elisoccorso Pegaso 3 che ora sta portando il tenore all’ospedale di Pisa. Secondo le prime informazioni le sue condizioni non sarebbero gravi.

Secondo quanto si è appreso, il cantante è caduto da cavallo riportando un forte trauma cranico ed è stato soccorso in stato confusionale. Trasferito in codice giallo, dunque con un grado di gravità medio, l’artista non sarebbe in gravi condizioni anche se al momento l’azienda ospedaliero universitaria pisana non ha diffuso alcun bollettino medico.