Andrea Boso muore in incidente tra Jesolo ed Eraclea: moto contro albero

JESOLO – Incidente mortale in provincia di Venezia: Andrea Boso, 27 anni, è rimasto vittima di uno schianto in moto, avvenuto a Ca’ Pirami, all’incrocio tra via Canalcalmo e via Piave Nuovo, ai confini tra Jesolo ed Eraclea. Andrea era di Eraclea: la sua moto avrebbe prima centrato un platano, poi sarebbe finita in un fosso. A trovarlo oramai senza vita alcuni operatori ecologici che stavano lavorando sulla strada lunedì mattina.

Aggiunge Giovanni Cagnassi su La Nuova Venezia: