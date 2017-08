NUORO – Andrea Floris, di 33 anni, ha perso la vita in seguito a uno scontro frontale avvenuto nella notte tra sabato e domenica 20 agosto tra una Fiat Punto, e una Volkswagen Golf. Lo schianto è avvenuto all’1,30 in via Lamarmora, a Desulo, in provincia di Nuoro.

Floris viaggiava sul sedile del passeggero della Fiat Punto e dopo l’impatto è volato fuori dall’auto attraverso il parabrezza. Le altre persone coinvolte nell’incidente hanno riportato ferite lievi. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Sorgono e i medici del 118 ma per Andrea Floris non c’è stato niente da fare. I rilievi sono stati eseguiti dai Carabinieri che indagano per accertare eventuali responsabilità.