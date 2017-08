ROMA – Andrea Pace, 17 anni, ex concorrente di Junior MasterChef, è morto. Andrea Pace partecipò alla prima edizione di Junior MasterChef Italia, nel 2014.

Per il momento, sul decesso non si hanno ancora notizie ufficiali. Con una nota straziante, la pagina di MasterChef Italia ha voluto ricordare il ragazzo, omaggiandolo di un piccolo post, per esprimere tutta la vicinanza della redazione alla famiglia. Non è stata, questa, l’unica commemorazione tributata al ragazzo scomparso, poiché Fabio, uno dei partecipanti di quella edizione, ha voluto dedicare un proprio post al giovane. Fabio ha scritto così sul suo profilo Facebook:

“Ci siamo conosciuti sul set di MasterChef: siamo entrati insieme. Abbiamo vinto insieme. Abbiamo perso insieme E siamo usciti insieme. Siamo rimasti in contatto e ci siamo pure rivisti. In tutto questo voglio dire che sei stato un amico stupendo, d’oro e sempre allegro, non ti ricordo un giorno senza sorriso. Ciao amico mio”.

“Il 12 agosto il nostro nucleo familiare si è spezzato, un uccellino è caduto dal nido, dal disegno della famiglia felice è scomparso l’omino più piccolo dei quattro, quello più forte, coraggioso e determinato”. Comincia così la lunga lettera dedicata ad Andrea Pace, il piccolo cuoco romano arrivato terzo alla prima edizione di Junior Masterchef (aveva 13 anni), che sua sorella Ludovica ha postato sul suo profilo Facebook.

“Sono tre giorni che non ci sei più e ancora non ci credo, non riesco a pensare alla mia, alla nostra vita senza di te, egoisticamente sarei voluta morire con te”, prosegue ancora il lungo e commovente messaggio che ha riservato al giovane sua sorella Ludovica.

A ricordarlo è anche Emanuela Tabasso, la giovanissima prima vincitrice della prima edizione del programma, andato in onda per la prima volta nel 2014. “Scusate ma non è facile – ha scritto la ragazzina tra i commenti del suo post, che vede una loro foto in piscina, sorridenti – Andrea è volato su. Voglio che venga sempre ricordato come un grande ragazzo con un sorriso speciale”.