Andrea Tamburini è morto, ritrovato il cadavere dello skyrunner

RAVENNA – Andrea Tamburini, lo skyrunner sorpreso dal maltempo durante una corsa in montagna da Cortina all’Antelao, è morto.

Di Andrea Tamburini non si avevano più notizie da ieri, mercoledì 28 giugno, dopo l’ultima telefonata alla compagna in cui le comunicava che stava rientrando perché era in difficoltà per una forte perturbazione in corso.

Dopo l’allarme, scattato verso le 17 di ieri, un elicottero del Suem con a bordo personale del Soccorso alpino di San Vito di Cadore ha effettuato senza esito una ricognizione lungo la Ferrata Berti e al Rifugio Slataper, dove due escursionisti trovati sul posto hanno detto di non aver incontrato nessuno.

Questa mattina il ritrovamento del cadavere.