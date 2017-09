BARI – Il calciatore del Bari Andres Tello è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Dopo essere tornato dalla trasferta di Empoli, alle 4 di notte, Tello, sceso dal pullman che ha riportato la squadra a Bari, ha preso la macchina per tornare a casa. Ma, probabilmente per un colpo di sonno, Tello è finito con la sua macchina contro il guardrail della tangenziale.

. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara (c’è chi parla di un tamponamento) ma l’auto del giocatore ha riportato ingenti danni. Tello ne è uscito fortunatamente illeso ed è regolarmente a disposizione di Fabio Grosso alla ripresa degli allenamenti.