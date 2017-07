Angela Picone, trovato il cadavere impiccato a un albero

CASERTA -Il cadavere di Angela Picone, la ragazza di 22 anni scomparsa lo scorso 13 luglio a Casaluce, è stato ritrovato impiccato a un albero con una corda. La ragazza è stata riconosciuta per un tatuaggio.

Il cadavere di Angela è stato rinvenuto dai volontari dell’associazione “Idee in comune” impegnati nell’attività di ricerca della 22enne scomparsa dopo essere uscita di casa per andare a lavoro. Sul posto sono giunti poco dopo i carabinieri di Aversa che non hanno potuto far altro che constatare la presenza di un corpo senza vita e in avanzato stato di decomposizione. Il cadavere è stato trovato in un terreno agricolo nella zona dei Regi Lagni, tra Casaluce e Teverola.

Sul posto anche gli uomini della scientifica per i rilievi del caso e il medico legale. Da una prima analisi, non sono stati trovati segni di violenza sul corpo di Angela che lascia la sorella e il padre e la mamma.