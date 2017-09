ROMA – Angelo Bonazza, 76 anni, il re degli insaccati, condannato per usura. Lo ha stabilito il Tribunale di Venezia che, lunedì pomeriggio, lo ha condannato a due anni di reclusione, con la sospensione condizionale della pena, limitatamente a uno solo degli episodi contestati dalla Procura. Per tutti gli altri, più datati, è stato dichiarato il non doversi procedere per prescrizione: è trascorso troppo tempo affinché possano essere giudicati. L’imprenditore (che gestisce anche la trevigiana Bechèr e lo stabilimento di speck Unterberger di Belluno) è stato invece assolto dall’accusa di estorsione.

Come scrive Il Messaggero: