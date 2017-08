MILANO – Quante donne la sera, dopo un’uscita con le amiche, tornano a casa sui mezzi pubblici e hanno paura? Quante sono state seguite o molestate almeno una volta nella vita? Quanto si sono considerate fortunate per non essere state violentate, per averla scampata? Anita Fallani è una di loro. Ma le donne che hanno vissuto tutto questo sono, o meglio si dovrebbe dire siamo, tantissime.

Anita, 18 anni, è la figlia del sindaco di Scandicci (Firenze), Sandro Fallani, oltre ad essere una giovane donna politicamente e civilmente attiva. E’ stata lei stessa a raccontare quanto le è accaduto una notte d’agosto nel tratto di strada che collega Firenze a Scandicci.

“01.35 del 13 Agosto 2017. Un sabato sera qualsiasi di un agosto tiepido, scrive su Facebook. Una serata con un’amica, un gin tonic, quattro chiacchere. Mi avvio a casa, stanca, con i piedi doloranti e la voglia di dormire. Arrivo alla fermata della tramvia. Mi vedi e pensi che sia il caso di iniziare a importunarmi . Io non ti ho mai visto, non ho idea di chi tu sia, ma non ti frena: ”Buonasera signorina, come stai?”, ”Come ti chiami? Perché non rispondi?”. Opto per l’ignoranza con la speranza che la finisca presto. Salgo sul tram , infilo le cuffie, non accendo la musica perché ho il telefono scarico, è solo un diversivo che mi aiuta a pensare che magari la smette prima. Niente da fare. Continua imperterrito. Finalmente la fermata, scendo io e scende lui. Mi viene da piangere, mi sento sola e non so che fare. Con il 10% di carica che mi rimane fingo di chiamare qualcuno che assomiglia a un mio ipotetico fidanzato. Neanche questo gli basta, ”Dove vai? Esci con me?”. Mi segue. Inizio ad avere seriamente paura”.

A quel punto Anita sceglie di allungare la strada sperando di seminarlo. Accelera il passo e arriva al portone di casa.

“Infilo le chiavi nella toppa. Sono a casa, e sono salva. Adesso piango davvero ma cerco di non far rumore per non svegliare nessuno. Mi infilo nel letto come sempre, ho il volto rigato e le vertigini di un pericolo scampato. Dura poco la mia fragilità, diventa subito profonda rabbia e vi penso tutte, madri, sorelle, amiche, vi sento vicine nel destino come non mai. Mi chiedo perché non ho la stessa libertà di un mio coetaneo maschio di tornare a casa all’ora che mi pare senza avere il timore di non arrivarci. Mi bruciano le mani all’idea che la mia è una storia come tante, che non c’è niente di straordinario, non è un’eccezione, ma una delle tante cose che compongono la nostra vita, in via del tutto normale (…). Mi chiedo quante volte ancora dovremmo sentirci ”fortunate” per non essere state violentate. Come se infondo questa, non possa già essere definita tale”.