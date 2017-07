Annunziata D’Urzo muore dopo un intervento all’occhio

NAPOLI – Dopo un banale intervento all’occhio, una donna, Annunziata D’Urzo, è morta al Policlinico di Napoli Federico II.

Così come riporta Il Roma, la donna ere stata ricoverata e poi operata il 21 giugno per sturare un condotto lacrimale. Una banale operazione che può essere eseguita anche in day hospital. Il giorno dopo l’operazione, però, qualcosa va storto: Annunziata si sveglia con febbre alta. Sopraggiunge una forte crisi respiratoria, tanto da rendersi necessario il trasferimento immediato nel reparto di Rianimazione.

Tra le tante ipotesi prese al momento in considerazione c’è anche uno scock anafilattico: “Nostra madre era allergica agli antibiotici – hanno spiegato i figli al Roma – ma il personale del reparto era stato informato e questi farmaci non le sono stati somministrati”.

Altro particolare raccontato alla polizia giudiziaria è che durante la degenza la donna ha avuto un “rigurgito” e che “l’ingoio del liquido potrebbe essere finito nei polmoni provocando l’infezione”.