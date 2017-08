AGRIGENTO – Anthony Liuzzi, 20 anni, è morto in un terribile incidente con la sua Citroen C3 mentre stava percorrendo la strada statale 190, fra Canicattì e Delia. Delia. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, che hanno effettuato i rilievi, Liuzzi avrebbe perso il controllo dell’auto per cause in via d’accertamento. La macchina guidata da Liuzzi è finita contro il guard rail e poi è precipitata giù lungo una piccola scarpata in campagna. Il ragazzo è morto sul colpo.

Quando sono giunti sul posti, i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.