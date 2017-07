ROMA – “La pubblicità deve essere sempre trasparente”. L’Antitrust scende in campo contro gli influencer del web come Fedez, Chiara Ferragni e Belen Rodriguez per dire no alla pubblicità occulta sui social network.

Il Garante della Concorrenza e dei consumatori ha sollecitato la massima trasparenza e chiarezza sull’eventuale contenuto pubblicitario dei post pubblicati dalle star di internet, sottolineando che è previsto dal Codice del Consumo e per questo ha inviato lettere di moral suasion ad alcuni dei principali influencer e alle società titolari dei marchi visualizzati senza l’indicazione evidente della possibile natura promozionale della comunicazione.

L’Antitrust ha individuato criteri generali di comportamento e ha chiesto di rendere chiaramente riconoscibile la finalità promozionale, ove sussistente, in relazione a tutti i contenuti diffusi mediante social media, attraverso l’inserimento di avvertenze, quali, a titolo esemplificativo e alternativo, #pubblicità, #sponsorizzato, #advertising, #inserzioneapagamento, o, nel caso di fornitura del bene ancorché a titolo gratuito, #prodottofornitoda; diciture alle quali far sempre seguire il nome del marchio e spiega: