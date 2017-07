Antonella Zarletti, schianto contro un alberto: è morta la cantante “Cantantonella”

ROMA – La cantante Antonella Zarletti, 56 anni, di Monterotondo, più conosciuta come “Cantantonella”, è morta sabato notte intorno alle 4 in un terribile incidente sulla via Salaria, al km 30,300 nel territorio di Montelibretti.

Antonella Zarletti è morta sul colpo. Inutile l’intervento dei vigili del fuoco e dell’ambulanza del 118. Dei rilievi si occupano i carabinieri della stazione locale, sul posto anche il nucleo radiomobile di Monterotondo. Tutte da accertare le cause dello schianto, su cui è stata aperta un’inchiesta. Cantante, flautista chitarrista e tastierista, il suo era un vasto repertorio. Antonella interpretava i maggiori successi nazionali e internazionali dalla musica leggera italiana ed evergreen internazionali.