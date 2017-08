MILANO – Interrogatori a raffica a Rho tra i familiari e conoscenti di Antonietta Migliorati, la vedova e pensionata di 73 anni trovata morta in casa una decina di giorni fa con la gola tagliata. Le indagini sono alla stretta finale e gli investigatori potrebbero arrivare presto a dare un nome all’assassino.

Antonietta Migliorati era una persona “socievole, tranquilla, che parlava con tutti e amava fare passeggiate”, hanno raccontato vicini di casa e amici.

A scoprire il cadavere a terra della donna, riversa in una pozza di sangue è stata la figlia 50enne che non riusciva a contattarla dal tardo pomeriggio. E’ stata sempre la donna a raccontare ai carabinieri che la madre lasciava spesso la porta di casa socchiusa. Tanto che la figlia, come ha riferito, non si è stupita quando, arrivata in via Belvedere e non avendo ottenuto risposta al telefono fisso e al cellulare, ha trovato l’uscio accostato.

Un’abitudine soprattutto estiva, quella di tenere la porta un po’ aperta per far passare aria, confermata a verbale anche dai vicini di casa. Il corpo della pensionata, che aveva anche un figlio che vive in Valtellina, è stato trovato con i vestiti addosso, un abbigliamento da casa ma decoroso, in posizione supina: nessun segno di trascinamento nell’appartamento e quindi la donna sarebbe stata uccisa nel bagno. Gli investigatori sono convinti che si tratti di omicidio anche perché l’arma che ha provocato le ferite, di taglio e di punta, non è stata trovata.

I carabinieri di Rho e del Nucleo investigativo di Monza, coordinati dal pm di Milano Antonio Cristillo, hanno ascoltato numerosi testimoni, visionato le telecamere della zona e analizzato il cellulare della vittima per capire quali frequentazioni avesse.

Secondo quanto riporta il quotidiano Il Giorno, quello di Antonietta era