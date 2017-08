BASSANO DEL GRAPPA – Dopo essere caduta in casa è rimasta immobilizzata sul pavimento per un giorno e mezzo. Protagonista di questa triste vicenda è una signora di 90 anni che vive sola a Bassano del Grappa in provincia di Vicenza. L’anziana donna è rimasta un giorno e mezzo stesa sul pavimento, incapace di alzarsi, davanti all’ingresso del suo appartamento al quinto piano di largo Parolini.

L’anziana, come racconta Il Gazzettino, ha chiamato più volte aiuto e per sua fortuna alle 11 di domenica 6 agosto, è stata sentita da un vicino che stava scendendo per le scale del palazzo.

L’allarme al 115 è stato immediato: i vigili del fuoco sono riusciti ad entrare nell’appartamento dall’esterno, passando dal terrazzo di un vicino. La donna era sul pavimento ancora cosciente e senza gravi ferite, ma in stato di disidratazione, i pompieri hanno fatto intervenire i sanitari che hanno provveduto al ricovero dell’anziana donna.