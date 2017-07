Migranti, Europa ci lascia affogare. Ora non resta che respingerli. Chi lo farà?

ROMA - Migranti, Europa ci lascia affogare. Sì, tanto per restare alla metafora dell'affogamento, ci lanciano dall'Europa salvagenti e canotti. Ma di farci salire a bordo e di tirarci su dal mare non vogliono. Ci lasciano nel mare dei migranti che arrivano e sbarcano solo e soltanto in Italia.