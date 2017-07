ROMA – Lo scooter su cui viaggiava insieme al fidanzato si è scontrato con un’auto sul cavalcavia dello Zodiaco, quartiere di Anzio in provincia di Roma. Subito sono scattati i soccorsi nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 luglio, ma per Silvia Cera, 29 anni e originaria di Nettuno, non c’è stato nulla da fare: è morta dopo il ricovero in ospedale per la gravità delle ferite riportate.

Secondo una prima ricostruzione, la Cera viaggiava su uno scooter Tmax insieme al fidanzato quando si è scontrato frontalmente con un’auto che procedeva in senso opposto. Nell’incidente è rimasta coinvolta anche una seconda vettura. La ragazza è stata subito soccorsa e trasportata all’ospdale di Anzio, dove vista le gravità delle ferite è stato deciso il trasferimento in eliambulanza all’ospedale San Camillo di Roma, dove è morta. Anche il fidanzato è ricoverato in gravi condizioni all’Aurelia Hospital, ma non è in pericolo di vita. Illesi invece i conducenti delle altre vetture coinvolte.